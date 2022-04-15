Ростов-на-Дону, , 13:54 — REGNUM В громком уголовном деле о «золотом песке» для «Ростов Арены», фигурантом которого стали высокопоставленные чиновники донского правительства, сумма хищений сократилась почти втрое. Это стало известно на прошедшем в Кировском районном суде Ростова-на-Дону заседании.

Ростов-Арена Иван Шилов © ИА REGNUM

Уголовное дело рассматривается в течение двух лет. Первоначально в деле фигурировала сумма 223 млн рублей. После того, как Южный федеральный центр судебной экспертизы по запросу следователей провёл переоценку крупнозернистого и мелкого песка, сумма хищений сократилась до 80 млн рублей, пишет портал donnews. ru.

ИА REGNUM сообщало, что куратором строительства стадиона «Ростов Арена» к чемпионату мира по футболу 2018 года был заместитель донского губернатора Сергей Сидаш. Его задержали в мае 2019 года. Показания против него дал бывший министр строительства Ростовской области Николай Безуглов. Приговор ему вынесли в июле 2020 года (два года условно). Ещё один фигурант уголовного дела — директор «Ростовоблстройзаказчика» Сергей Мищенко. Пролетарский районный суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Также по делу проходят учредитель и руководитель АО «Донтрансгидромеханизация».

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