Черкесск, , 13:53 — REGNUM Жители Карачаево-Черкесии примут участие в международной патриотической акции «Сад памяти». В период с 14 по 22 апреля на территории республики будут высажены почти 18 тыс. деревьев. В акции может принять участие каждый желающий, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Высадка саженцев Donland.ru

Основные работы по высадке саженцев пройдут 16 апреля в Зеленчукском лесничестве, в них примут участие около 200 человек, а в целом по республике в акции «Сад памяти» будут участвовать около трех тысяч жителей региона. Планируется посадить 16 660 деревьев.

Помимо этого, 14 апреля компания «Сады Карачаево-Черкесии» передала в каждый муниципалитет 1200 саженцев плодовых деревьев для высадки на придворовых территориях.

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