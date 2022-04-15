Вашингтон, , 14:29 — REGNUM Европейская экономика ещё не восстановилась после пандемии коронавируса, а ей уже грозят последствия из-за возможного прекращения поставок российских энергоресурсов. Об этом сообщает телеканал CNBC.

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Эксперты из пяти крупнейших экономических институтов Германии прогнозируют, что в 2022 году ВВП страны вырастет только на 2,7% вместо ожидавшихся 4,8%.

Такой рост, как сообщало ИА REGNUM, ожидается при отсутствии дальнейшей эскалации конфликта на Украине и продолжающихся поставках российского газа. В противном случае эксперты прогнозируют резкую рецессию.

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Специалисты советуют европейским странам не принимать необдуманных решений о переходе на другие источники энергии. Это грозит ещё большим ускорением инфляции и ударом по бедным домохозяйствам.

При этом европейскому Центробанку нужно и обуздать рекордную инфляцию, и не затормозить без того слабый экономический рост. По данным Евростата, в марте показатель инфляции вырос до 7,5%.

Специалист по инвестированию в ценные бумаги Жеральдин Сандстрем отмечает, что рецессия сейчас грозит Европе в гораздо большей степени, чем США. Положение у европейских стран менее прочное из-за инфляционного шока и кризиса предложения после закрытия ряда промышленных предприятий.