Тюмень, , 13:51 — REGNUM В Тюмени частный детский сад выплатит более 300 тыс рублей за травму двухлетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В детском саду

Установлено, что 31 августа 2021 года во время дневной прогулки в детском саду девочка упала со скамейки и ударилась рукой. Видимых повреждений не было, поэтому первая медицинская помощь ребёнку не оказывалась.

Позже воспитатель заметила припухлость руки, вызвали бабушку и мать ребёнка. В областной клинической больнице №2 девочке поставили диагноз «закрытый перелом плечевой кости со смещением костных обломков». Девочке была проведена операция.

В декабре 2021 года мать девочки обратилась в прокуратуру с заявлением о получении её дочерью в детском саду травмы средней тяжести. Суд требования прокурора удовлетворил и взыскал с ответчика в пользу родителей ребёнка 300 тыс рублей в счёт компенсации морального вреда и 2,4 тыс рублей материального ущерба.