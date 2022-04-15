Владимир, , 13:50 — REGNUM По улицам городов и посёлков Владимирской области 9 мая пройдут шествия «Бессмертного полка», сообщила пресс-служба администрации региона.

Бессмертный полк Дарья Антонова © ИА REGNUM

Во Владимире центральное шествие состоится от Садовой площади до площади Победы. Начало движения колонны намечено на 10:00. В отделениях Почты России и МФЦ фотографии для шествия можно будет распечатать бесплатно, штендеры участникам шествия нужно изготовить самостоятельно.

Волонтёры будут помогать тем, кто не сможет принять участие в акции в других странах. Соотечественники могут прислать фотографии и информацию о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны – волонтёрам, и они пронесут штендеры в памятном шествии в российских городах.