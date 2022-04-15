Джакарта, , 13:50 — REGNUM Япония примет участие во встрече министров финансов стран G20, запланированной в Индонезии на следующей неделе, сообщает Antara.

G20 G20.org

Предстоящая встреча G20 «является очень важной конференцией для обсуждения различных глобальных экономических вопросов, в том числе роста цен на продукты питания и энергоносители».

Япония «предпримет соответствующие шаги в тесном сотрудничестве с союзниками по G7 и принимающей страной Индонезией»/

Индонезия стала председателем G20 в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, Forbes опубликовал рейтинг лучших банков мира в 2022 году вместе с исследовательской фирмой Statista.

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