Симферополь, , 13:49 — REGNUM Архивные материалы, которые свидетельствуют о зверствах немецко-фашистских захватчиков в апреле 1944 года в отношении мирных жителей города Старый Крым, рассекретило управление ФСБ России по Крыму и Севастополю в рамках проекта «Без срока давности». Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба управления.

Жертвы нацистов Цитата из д/ф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР

Отмечается, что УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в рамках указанного проекта продолжает рассекречивать архивные документы о преступлениях немецких нацистов в Крыму для установлена всех жертв геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны и увековечения их памяти.

«Управлением подготовлены к передаче в Государственный архив Республики Крым архивных материалов, свидетельствующих о зверствах солдат 17-й полевой армии вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке в апреле 1944 года в отношении мирных жителей города Старый Крым», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в 1945 году Йенеке был арестован советскими войсками и в ноябре 1947 года в ходе знаменитого севастопольского судебного процесса был осужден военным трибуналом Черноморского флота и приговорен к 25 годам заключения в лагерях.

«В архив передаются копии многочисленных протоколов допросов, открывающие новые подробности преступлений, совершенных под руководством Эрвина Йенеке на территории полуострова», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны России продолжило публикацию исторических архивных документов о зверских преступлениях украинских националистов в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы.