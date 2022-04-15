Казань, 15 апреля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Казани 15 апреля на площади Тысячелетия произошла коммунальная авария. Бригады устраняют течь на водопроводе диаметром 900 мм. В связи со скоплением воды приостановлено движение троллейбусов маршрута №2, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Сагдеев Дмитрий Казань

По причине переподключения объектов по временной схеме понижено давление воды в 94 многоквартирных домах, четырех школах и трех детских садах. На месте работают сотрудники МУП «Водоканал», к устранению аварии привлечено пять единиц спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани 25 февраля произошло аварийное отключение водоснабжения. В зону отключения попали 13 многоквартирных жилых дома, а также один детский сад.

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