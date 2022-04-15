* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:48 — REGNUM Мохаммад Мохаккек, лидер Партии исламского единства афганского народа, обвинил талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в использовании религиозных различий как возможности «свести религиозные счёты» и «унижать и подавлять» шиитскую и хазарейскую общины. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

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Мохаккек сделал заявление на своей странице в соцсети в ответ на публичное наказание талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проезжего хазарейца-шиита в провинции Гор. Этот человек является жителем уезда Лал-ва-Сарджангал. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наказали его за нарушение поста, насильно засунув ему в рот еду, и прилюдно унижали его на рынке.

Мохаккек написал, что шииты, согласно их правовой школе, разговляются во время болезни или в пути, и соблюдают пост в другое время. При этом он подчеркнул, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действуют вопреки своему лозунгу о приверженности к уважению религиозных прав шиитов.

Мохаккек охарактеризовал эти действия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как явный символ «нарушения прав человека, дискриминации и этнического и религиозного унижения». Он призвал правозащитные организации осудить «унижение и дискриминацию шиитской общины».

Мхаккек также призвал улемов и деятелей страны, особенно представителей шиитской и хазарейской общин, которые, по его словам, так или иначе сотрудничают с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обратить внимание на насилие, творимое против хазарейцев и шиитов, и по возможности предотвращать его.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев в отношении хазарейского путешественника в Горе, и обвинений Мохаммада Мохакика.