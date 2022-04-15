Архангельск, , 13:48 — REGNUM В Архангельской области стартовала акция «Георгиевская ленточка», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Георгиевская лента

«В муниципальных образованиях к акции подключились зональные центры патриотического воспитания и местные администрации. В районы области уже передано более трех тысяч георгиевских лент из запланированных 10 тысяч», — сообщили в ведомстве.

В Архангельске вручать георгиевские ленточки в самых оживленных местах начнут 29 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Молдавии запретили георгиевские ленты и символ Z.