Москва, , 13:48 — REGNUM Победитель конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Павел Сорокин распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина назначен первым заместителем Министра энергетики РФ.

Павел Сорокин АНО «Россия — страна возможностей»

«Я продолжу заниматься вопросами нефтяного и газового комплексов, включая газификацию и догазификацию регионов, согласно программе бесплатной газификации, — рассказал Павел Сорокин, — В мои обязанности также входят вопросы стратегического развития отраслей, климата и водородной энергетики. Сегодня Россия обладает необходимыми заделами и конкурентными преимуществами, чтобы независимо развиваться».

Павел Сорокин родился 1 августа 1985 году в Москве. С отличием закончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова, а затем Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова по специальности «Мировая экономика». Будучи студентом, уже занимал должность старшего аудитора нефтегазового сектора в компании «Ernst& Young». В 2009 году защитил диплом магистра Лондонского Университета по специальности «Финансы и Финансовое право». С 2007 по 2012 год Сорокин работал в аналитических отделах корпоративно-инвестиционных блоков Альфа-Банка и банка Unicredit. Павел Юрьевич с 2012 по 2015 год занимал должность вице-президента в нефтегазовом секторе компании «Morgan Stanley», ответственную за анализ нефтегазового сектора Российской Федерации и Восточной Европы. Регулярно входил в рейтинги лучших аналитиков. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и Орденом Дружбы.

С сентября 2015 по март 2018 года Павел Сорокин возглавлял Дирекцию «Аналитический центр ТЭК» Российского энергетического агентства Министерства энергетики России, занимающуюся анализом, материалов и информационной поддержкой ключевых направлений деятельности Министерства.

После победы в первом сезоне Всероссийского конкурса «Лидеры России» Павел Сорокин был назначен на должность заместителя Министра энергетики России и занимал ее до настоящего времени. До 2021 года Павел Сорокин входил в состав исполнительного комитета клуба Лидеров России «Эльбрус» и отвечал за IT-проекты сообщества. Его основным проектом внутри клуба стала социальная сеть «Вертикаль» для взаимодействия участников конкурса «Лидеры России» и сайт клуба «Эльбрус», который был запущен в 2020 году.

За три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 300 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников — главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главврачей больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.