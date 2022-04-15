Иркутск, , 13:47 — REGNUM Ледовая обстановка на Байкале стремительно ухудшается. Об этом 15 апреля 2022 года сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Байкал Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

На Байкале интенсивно тает снег на поверхности льда. В Слюдянском районе толщина льда от 13 до 38 см, на ледовом поле — многочисленные трещины шириной до одного метра, выход воды на поверхность, нажимы. В береговой полосе на устьях водотоков — участки открытой воды.

В Ольхонском районе на Малом Море повсеместно образуются промоины вдоль береговой линии Мухорского залива. В районе мысов Улирба, Улан-Хада и острова Хунык — открытая вода.

В Листвянке толщина льда — около 70 см, местами – трещины, промоины. В истоке реки Ангары и в районе порта Байкал — открытая вода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иркутские спасатели известили о двух ЧП, случившихся на Байкале в прошедшие выходные дни (2−3 апреля 2022 года).

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