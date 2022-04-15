Иркутск, 15 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Ледовая обстановка на Байкале стремительно ухудшается. Об этом 15 апреля 2022 года сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

На Байкале интенсивно тает снег на поверхности льда. В Слюдянском районе толщина льда от 13 до 38 см, на ледовом поле — многочисленные трещины шириной до одного метра, выход воды на поверхность, нажимы. В береговой полосе на устьях водотоков — участки открытой воды.

В Ольхонском районе на Малом Море повсеместно образуются промоины вдоль береговой линии Мухорского залива. В районе мысов Улирба, Улан-Хада и острова Хунык — открытая вода.

В Листвянке толщина льда — около 70 см, местами – трещины, промоины. В истоке реки Ангары и в районе порта Байкал — открытая вода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иркутские спасатели известили о двух ЧП, случившихся на Байкале в прошедшие выходные дни (2−3 апреля 2022 года).

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