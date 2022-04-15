Москва, , 13:44 — REGNUM Западные страны на протяжении последних лет нескольких методично финансировали подготовку и обучение солдат и офицеров вооружённых сил и Нацгвардии Украины. Это следует из перечня проектов международной технической помощи, прошедших государственную регистрацию на Украине, имеющегося в распоряжении «Известий».

США и Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, согласно этим данным, участниками программ были военнослужащие частей, дислоцированных в том числе в приграничных с Россией районах. Всего с 2015 по 2020 год минобороны США вложило в обучающие программы для украинских военных порядка полумиллиарда долларов.

При этом вложения только увеличивались. Если в 2019 году финансирование составляло $123 млн, то в 2020 году оно выросло до $224 млн. На 2021 финансовый год в бюджет США заложено $275 млн по программе USAI (Ukraine Security Assistance Initiative, Инициатива содействия безопасности Украины), ещё 300 млн утверждено на 2022 год, следует из доклада конгресса США от 28 марта 2022 года. Очевидно, что после начала российской военной спецоперации на Украине эти цифры могут быть пересмотрены в сторону увеличения.

Помимо подготовки украинских военных, через USAI финансировалась и закупка вооружений, а также участие в миротворческих операциях. Издание отмечает, что многие упоминающиеся в списке программы касаются ядерной и радиационной, а также биологической безопасности — работы с патогенами.

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Также из документа можно сделать вывод, что вливания из-за рубежа пронизывали всю экономику Украины, и за последние пять лет в стране не осталось сферы, которая не была бы охвачена деньгами стран-партнёров. Киев получал средства от Запада как на обновление троллейбусного парка и восстановление школ, так и на борьбу с домашним насилием и поддержку прав ЛГБТ.

Ранее по теме: Пентагон заявил об обучении украинских военных на территории США

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжают обучать украинских военных. По его словам, украинские нацисты обучаются обращению с передаваемым им американским оружием.

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