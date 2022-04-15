Москва, 15 апреля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Западные страны на протяжении нескольких последних лет методично финансировали подготовку и обучение солдат и офицеров вооружённых сил и Нацгвардии Украины. Это следует из перечня проектов международной технической помощи, прошедших государственную регистрацию на Украине, имеющегося в распоряжении «Известий».

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Так, согласно этим данным, участниками программ были военнослужащие частей, дислоцированных в том числе в приграничных с Россией районах. Всего с 2015 по 2020 год минобороны США вложило в обучающие программы для украинских военных порядка полумиллиарда долларов.

При этом вложения только увеличивались. Если в 2019 году финансирование составляло $123 млн, то в 2020 году оно выросло до $224 млн. На 2021 финансовый год в бюджет США заложено $275 млн по программе USAI (Ukraine Security Assistance Initiative, Инициатива содействия безопасности Украины), ещё $300 млн утверждено на 2022 год, следует из доклада конгресса США от 28 марта 2022 года. Очевидно, что после начала российской военной спецоперации на Украине эти цифры могут быть пересмотрены в сторону увеличения.

Помимо подготовки украинских военных, через USAI финансировалась и закупка вооружений, а также участие в миротворческих операциях. Издание отмечает, что многие упоминающиеся в списке программы касаются ядерной и радиационной, а также биологической безопасности — работы с патогенами.

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Также из документа можно сделать вывод, что вливания из-за рубежа пронизывали всю экономику Украины, и за последние пять лет в стране не осталось сферы, которая не была бы охвачена деньгами стран-партнёров. Киев получал средства от Запада как на обновление троллейбусного парка и восстановление школ, так и на борьбу с домашним насилием и поддержку прав ЛГБТ.

Ранее по теме: Пентагон заявил об обучении украинских военных на территории США

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США продолжают обучать украинских военных. По его словам, украинские нацисты обучаются обращению с передаваемым им американским оружием.