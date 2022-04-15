Москва, , 13:43 — REGNUM Все вопросы, касающиеся обстоятельств произошедшего с крейсером «Москва», нужно задавать Минобороны РФ. Об этом сегодня, 15 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Гвардейский ракетный крейсер «Москва»

«Подробности происшествия с гвардейским ракетным крейсером «Москва» — это прерогатива военных и Министерства обороны», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, гвардейский ракетный крейсер «Москва», на котором ранее произошел пожар и детонация боеприпасов, затонул 14 апреля.

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