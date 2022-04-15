Самара, 15 апреля 2022, 13:47 — REGNUM Широкомасштабные проверки водителей проведут в выходные дни сотрудники ГИБДД в Самарской области. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Сообщается, что с приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно переходят на усиленный режим несения службы.
Так, в период с 15 по 17 апреля 2022 года для пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, сотрудники Госавтоинспекции проведут широкомасштабные целенаправленные рейды.
Отмечается, что особое внимание они будут уделять автолюбителям, допускающим управление транспортом в нетрезвом состоянии. Во время рейдов планируется задействовать максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.