Барнаул, 15 апреля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев дорабатывает в правительстве региона последние дни. Уже 19 апреля губернатор региона Виктор Томенко освобождает его от занимаемой должности. В официальном сообщении губернаторской пресс-службы причина отставки не называется, сказано лишь, что произошла она по собственному желанию Перфильева.

Alt.ranepa.ru Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев

По словам министра, его решение вызвано семейными обстоятельствами. «Я никуда не уезжаю, остаюсь жить в Алтайском крае и по мере сил и времени продолжу участвовать в спортивной и общественной жизни нашего региона», — сказал Алексей Перфильев.

Напомним, Алексей Перфильев — профессиональный медик, кандидат медицинских наук. Родился в 1976 году в Барнауле. В 1999 году окончил Алтайский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». В 2013 году окончил Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. В его активе также курсы повышения квалификации в Российском международном олимпийском университете по программе «Менеджмент и маркетинг в деятельности региональной спортивной федерации». Алексей Перфильев — магистрант Института физической культуры и спорта (2018–2020 годы).

Министром спорта Алтайского края был назначен 10 декабря 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года с именем министра спорта Алтайского края был связан скандал при освещении II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле.

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