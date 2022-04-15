Министр спорта Алтайского края отправлен в отставку
Барнаул, 15 апреля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев дорабатывает в правительстве региона последние дни. Уже 19 апреля губернатор региона Виктор Томенко освобождает его от занимаемой должности. В официальном сообщении губернаторской пресс-службы причина отставки не называется, сказано лишь, что произошла она по собственному желанию Перфильева.
По словам министра, его решение вызвано семейными обстоятельствами. «Я никуда не уезжаю, остаюсь жить в Алтайском крае и по мере сил и времени продолжу участвовать в спортивной и общественной жизни нашего региона», — сказал Алексей Перфильев.
Напомним, Алексей Перфильев — профессиональный медик, кандидат медицинских наук. Родился в 1976 году в Барнауле. В 1999 году окончил Алтайский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». В 2013 году окончил Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. В его активе также курсы повышения квалификации в Российском международном олимпийском университете по программе «Менеджмент и маркетинг в деятельности региональной спортивной федерации». Алексей Перфильев — магистрант Института физической культуры и спорта (2018–2020 годы).
Министром спорта Алтайского края был назначен 10 декабря 2018 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года с именем министра спорта Алтайского края был связан скандал при освещении II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле.
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