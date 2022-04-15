Москва, , 13:41 — REGNUM Сотрудники СБУ собираются пытать или уже пытают украинского политика Виктора Медведчука. Об этом 15 апреля заявила его жена Оксана Марченко.

Оксана Марченко Omcf.org.ua

На пресс-конференции она процитировала заявление советника главы МВД Украины Вадима Денисенко, требовавшего провести в отношении Медведчука максимально быстрое расследования, «дать ему срок, выбить из него показания и после этого обменять».

По мнению Марченко, это свидетельствует, что её мужа или собираются пытать, или уже пытают.