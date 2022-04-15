Санкт-Петербург, 15 апреля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Дожди и мокрый снег в Санкт-Петербурге задержатся ненадолго. На город движется циклон, который принесет в Северную столицу долгожданную весеннюю погоду, сообщил 15 апреля главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

По его словам, как и прогнозировалось ранее, вторая половина текущей недели стала дождливой и более прохладной. Виной всему циклон Quella, который медленно пришел с запада и испортил погоду в Северной столице.

«Сегодня – завтра еще пасмурная погода с осадками, в ночные и утренние часы по области даже с мокрым снегом. Но все это уже можно забывать, — уточнил синоптик. — Мы уже долго обещаем тепло к третьей декаде апреля, вот и приближается этот период».

К 17 апреля в город подойдет новый циклон Spiro, который начнет определять погоду в регионе и со следующей недели в Петербург придет долгожданное тепло.

«Можно будет отойти от дневной градации температуры воздуха +5…+10 градусов, которая сохранялась все эти дни, и почувствовать что такое +10…+15 градусов. Ветер будет восточный, даже северо-восточный, но слабый. А так как антициклон, то преимущественно сухо и солнечно», — подытожил Александр Колесов.