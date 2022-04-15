15 апреля 2022 | Время чтения 5 мин

Украинский нацизм перестал прятаться. Нацисты в открытую используют тактику исламских террористов, устраивают публичные избиения, а западные страны в упор не замечают ни свастик, ни расстрелов. Борьбу с нацизмом России приходится вести в одиночку. Но мы справимся: отступать и давать нацизму шанс возродиться нельзя.

Марат Крайнов, , 15:54 — REGNUM С момента распада СССР Украина взяла курс на разрыв отношений с Россией. Государственная элита Украины считала это необходимым для доказательства «незалежности» и самостоятельности страны. Чтобы быстрее оторваться от России, её обвиняли в любых бедах: геноциде, «голодоморе», запрещали русский язык, русские праздники.

Украинские националисты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Усилению русофобии мешало русскоязычное население Крыма, Донбасса и центральных областей Украины. Это противоречие в конце концов разорвало Украину: привело к выходу Крыма из ее состава, к гражданской войне в Донбассе и одновременно к невероятному росту национализма на Украине, которому уже ничего не мешало.

С 2014 года русофобия превратилась в открытый нацизм. Был издан закон, запрещающий в школах обучение на русском языке. Были запрещены массовые акции в День Победы, а затем празднование Дня Победы заменено на День памяти и примирения, во время которого почести воздавали лицам, сотрудничавшим с нацистской Германией, особенно Степану Бандере. Невероятный, сюрреалистичный факт: День Победы на Украине стал праздником националистов. По улицам шагали шествия с лозунгами «Бандера придет – порядок наведет», на ветеранов и желавших почтить память советских солдат нападали. Во Львове однажды отобрали венок у российских дипломатов! Отобрали и растоптали…

С 2014 года на Украине стали формироваться отряды специального назначения, в будущем получившие печальную известность как нацбатальоны «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), запрещенные на территории РФ. В них набирали добровольцев, в основном радикалов, неонационалистов, футбольных фанатов, которых учили обращаться с оружием, вести полевые бои, отправляли воевать с «сепаратистами» Донбасса. На нацистскую риторику нацбатальонов еще в 2019 году обратил внимание даже Конгресс США, который потребовал от Госдепартамента США признать «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией, как сделала Россия. Требование было проигнорировано.

Факельный марш в Киеве в честь дня рождения Бандеры

Нацизм проник в школы и детские сады. Детей учили, что Бандера, учинивший Волынскую резню, в которой погибло до 50 тысяч поляков, — национальный герой Украины. Что Россия и СССР – монстры, желающие поработить и уничтожить Украину. Что подлинные герои – это «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и боевики «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Школами дело не ограничилось. На Украине процветал свой собственный «Гитлерюгенд»: сеть нацистских лагерей, где школьников учили обращаться с оружием, рукопашным схваткам. Все это под лозунгами «смерть, смерть москалям и сепаратам!».

Обучение в лагерях прошли тысячи украинских детей. И еще в 2018 году журналисты писали: «эти малыши уже через пару лет будут готовы взять автоматы и пойти стрелять в тех, в кого научили инструкторы-каратели». К сожалению, так и случилось. Теперь бывшие «малыши» сполна показывают свои навыки.

В Мариуполе в подвале школы, освобожденной от боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), найдено тело молодой девушки, которую избили, изнасиловали, отрезали обе руки и вырезали огромную свастику на животе.

На территории Луганской Народной Республики от нацистов «Айдара» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождены подлинные концлагеря, обнесенные колючей проволокой. Стены там изрисованы свастиками и рисунками с требованием убивать русских. Точно так же во время Второй мировой поступали фашисты на захваченных территориях.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на параде в Мариуполе, 2021 (сс) Wanderer777

Вчерашние «малыши» снимают ролики с убийством российских военнопленных. Несмотря на международные конвенции, их пристреливают, отрезают им конечности, не забывая хвастливо говорить на камеру о своем величии и выкрикивать фирменную фразу: «Слава Украине!».

В одном видео российским пленным простреливают ноги. Восемьдесят лет назад так делали итальянские фашисты.

Кроме фашистов, у украинских боевиков нашлись и другие учителя. От исламских террористов нацбатальоны переняли тактику «живых щитов». В Мариуполе украинские националисты держали в страхе всех жителей, в квартирах они устраивали огневые точки, брали людей в заложники. «Это ад, они стреляли по нам! «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нас убивали просто-напросто. Это фашисты, каратели!» — рассказывают беженцы из Мариуполя.

С таким противником приходится иметь дело российской армии. С противником, которого с детства учили ненавидеть Русский мир.

Учат и сейчас. Нацистская пропаганда не останавливается. Наоборот: звучит уже в открытую, не стесняясь никаких исторических параллелей.

В эфире украинского «24 канала» журналист призвал резать всех «москалей», особенно детей. «Надеюсь, что каждый внесет свой вклад и замочит хотя бы одного москаля», — говорил он. Точно так же немецкие нацисты призывали убивать еврейских детей.

Украинский врач, глава проекта «Мобильный госпиталь» призвал кастрировать российских военнопленных, потому что они «тараканы», а не люди. Раньше «тараканами» нацисты называли евреев и говорили о необходимости очистить от них землю.

На днях на Украине появился ролик с «социальной рекламой». Девушка в украинской сорочке серпом режет горло русскому солдату и говорит: «Теперь мы собираем свою кровавую жатву. Теперь вас всех ждет смерть». Такие же ролики семь лет назад снимали боевики «ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с одной лишь разницей: они обезглавливали пленников по-настоящему.

Адрианна Курилец с серпом Цитата из видео «Украинская актриса Адрианна Курилец призвала убивать русских»

Разница в данном случае невелика. Если не остановить украинский нацизм, то скоро появятся ролики, где девушки в сорочках будут в самом деле резать головы российским солдатам, русскоязычным жителям Донбасса. Россия борется с этим, и борется практически в одиночку.

Соседи Украины с Запада предпочитают не видеть параллели между боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и украинскими нацистами, между гитлеровской Германией и украинскими нацистами, не видят свастики и выстрелов в головы пленным.

Соседи Украины с Запада забыли многотысячные жертвы резни Бандеры в Польше, который ненавидел не только русских, но и поляков, евреев.

Соседи Украины с Запада не видят геноцида русского населения и не понимают, что для бандеровцев «тараканы» все, кроме них самих.

Эту чуму надо было остановить. Денацификация была неизбежной, и остается только сожалеть, что прочие соседи Украины выступают в защиту террористов и нацистов. Почему — вопрос риторический. Мы всё делаем правильно.