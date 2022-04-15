Пенза, 15 апреля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В ходе 50-й сессии Законодательного Собрания Пензенской области депутаты единогласно одобрили новый устав региона. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба областного парламента.

Здание Законодательного собрания Пензенской области

Отмечается, что проект основного документа Пензенской области утвержден в связи с принятием Федерального закона 414 «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» по поправкам к Конституции РФ, одобренным в 2020 году.

«Учитывая значительный объем необходимых изменений, было принято решение вынести на обсуждение не отредактированный, а полностью обновленный устав», — информирует пресс-служба регионального парламента.

Согласно обновленному уставу, обязательным органом публичной власти признается высшее должностное лицо региона. Ограничение количества сроков избрания губернатора Пензенской области на должность снято. Также в документе закрепляется описание официальных символов Пензенской области: герба, флага, гимна и символов власти губернатора региона.

Основная часть положений вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предыдущая редакция устава и отдельные региональные законы признаны утратившими силу.

ИА REGNUM напоминает, активисты Народного фронта считают, что нужно включить в проект закона о местном самоуправлении нормы об обязанности муниципальной власти участвовать в практической помощи медицинским организациям.

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