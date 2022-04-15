Норильск, Красноярский край, 15 апреля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Полиция направила в суд уголовное дело по факту незаконного вылова более 200 кг рыбы в заповедной зоне в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 апреля в ГУ МВД России по региону.

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54-летний северянин обвиняется в незаконном вылове гольца и белой рыбы на сумму более 270 тысяч рублей. Расследование дела против него завершено.

В октябре 2021 года сотрудники УФСБ России по городу Норильску и инспекторы заповедной территории в ходе рейдов в охранной заповедной зоне пресекли незаконную добычу 187 экземпляров рыбы сиг (пыжьян), 23 штук арктического гольца, двух хариусов и одного чира.

Установлено, что к преступлению причастен северянин 1968 года рождения. Он вылавливал сетями рыбу в озере Накомякен и солил её для дальнейшего использования в личных целях. Сумма ущерба превысила 270 тысяч рублей.

Против норильчанина было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»).

Материалы уголовного дела направлены в суд.

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