Москва, 15 апреля, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Совещание для обсуждения ситуации с крейсером Черноморского флота ВМФ РФ «Москва» не планирует проводить президент России Владимир Путин. Об этом 15 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Гвардейский ракетный крейсер «Москва»

«Нет, таких совещаний у президента не запланировано», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Также Песков указал то, что обсуждение такого вопроса является прерогативой российских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запросов о помощи от властей Белгородской и Брянской областей на восстановление объектов после атак украинских боевиков пока не получал федеральный центр.