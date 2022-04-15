Москва, 15 апреля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры работы расчета беспилотника «Форпост» по ведению разведки, обнаружению и контролю точности нанесения ударов по объектам и военной технике ВСУ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

«В ходе выполнения полетного задания расчетом БПЛА была обнаружена колонна военной техники ВСУ, совершавшая марш. Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управления, после чего по военной технике ВСУ был нанесен удар высокоточным вооружением», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало видео работы российских комплексов радиоэлектронной борьбы.

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