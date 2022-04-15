Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге в медицинские учреждения доставили 147 пациентов с диагнозом COVID-19 или внебольничной пневмонией. Об этом 15 апреля заявили в региональном штабе. Этот показатель — на десять пациентов меньше, чем было сутками ранее.

Койки в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

На базе местных стационаров от COVID-19 медицинские работники лечат 1491 пациента (+14 по отношению к предыдущим суткам). При этом количество пациентов, размещённых в реанимации, сократилось до 191 человека (-10). К аппаратам ИВЛ до сих пор подключены 38 больных (+1). Переболели ковидом и вернулись домой из стационаров за сутки 135 человек (-32).

Как и раньше в Петербурге имеется 1859 мест для лечения больных с ковидом и пневмонией. Эти койки расположены в восьми городских и одном федеральном стационаре.

Лечение ковида амбулаторно продолжают 8097 пациентов. Их количество за сутки сократилось на 106 человек.

За минувшие сутки в Северной столице выявили 619 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+15). От COVID-19, как основной причины смерти, скончались за сутки 15 больных (+1), а выздоровел 701 пациент (-647).

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