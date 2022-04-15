Тамбов, , 13:33 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 14 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

15 апреля выявлено 134 новых случая заражения коронавирусом – на два больше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 113 тыс. 854 случая заражения.

После выздоровления выписаны 108 тыс. 597 пациентов, в том числе 42 – за последние сутки.

За весь период скончались 2364 человека. Подтверждено два новых летальных случая.