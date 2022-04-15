Ростов-на-Дону, , 13:32 — REGNUM В Ростовской области в 2022 году шествие «Бессмертного полка» пройдёт в привычном формате. В День Победы участники акции пройдут от площади Карла Маркса до проспекта Ворошиловского. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 апреля.

Бессмертный полк Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Впервые «Бессмертный полк» прошел по ростовским улицам девять лет назад, в 2013 году. Тогда в мероприятии приняли участие около 1,5 тыс. человек. В этом году шествие снова станет закрывающим мероприятием парада Победы, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — отметил заместитель главы региона Вадим Артемов.

Шествия «Бессмертного полка» пройдут и в других городах и районах Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что в 2022 году в строй «Бессмертного полка» встанут родные тех, кто погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовчане пронесут в «Бессмертном полку» фотографии погибших на Украине