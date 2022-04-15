Москва, 15 апреля 2022, 16:14 — REGNUM Российские музыканты OG Buda (Григорий Ляхов) и Дора (Дарья Шиханова) поделились совместной песней под названием «Капли». Выход композиции состоялся на всех музыкальных стримингах 15 апреля.
Опубликованная работа стала ремиксом на сольную версию одноимённой песни Доры, премьера которой состоялась в 2020 году. Ожидается, что сингл «Капли» может войти в предстоящий альбом Доры.
Ранее Дора анонсировала выход новой пластинки под названием Miss. Изначально проект должен был выйти 25 февраля 2022 года, однако был перенесён на неопределённый срок из-за спецоперации на Украине.
Читайте ранее в этом сюжете: Mayot представил песню о расставании с девушкой