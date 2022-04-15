Москва, 15 апреля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Российские музыканты OG Buda (Григорий Ляхов) и Дора (Дарья Шиханова) поделились совместной песней под названием «Капли». Выход композиции состоялся на всех музыкальных стримингах 15 апреля.

Скриншот с YouTube Рэпер OG Buda (Григорий Ляхов)

Опубликованная работа стала ремиксом на сольную версию одноимённой песни Доры, премьера которой состоялась в 2020 году. Ожидается, что сингл «Капли» может войти в предстоящий альбом Доры.

Ранее Дора анонсировала выход новой пластинки под названием Miss. Изначально проект должен был выйти 25 февраля 2022 года, однако был перенесён на неопределённый срок из-за спецоперации на Украине.