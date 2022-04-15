Москва, , 13:29 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провёл заседание Совбеза РФ на тему концепции российской гуманитарной политики. Кадры с заседания показал телеканал «Россия 24».

Владимир Путин во время видеоконференции Kremlin.ru

«В нашей повестке дня сегодня очень важный вопрос – обсуждение концепции гуманитарной политики Российской Федерации, с тем чтобы наша совместная работа, координация на этом направлении полностью соответствовала национальным интересам России на ближайшую, среднесрочную и на более отдалённую перспективу», — сказал Путин.

Ранее заседание Совбеза РФ под руководством Владимира Путина анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.