Москва, 15 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провёл заседание Совбеза РФ на тему концепции российской гуманитарной политики. Кадры с заседания показал телеканал «Россия 24».

Kremlin.ru Владимир Путин во время видеоконференции

«В нашей повестке дня сегодня очень важный вопрос — обсуждение концепции гуманитарной политики Российской Федерации, с тем чтобы наша совместная работа, координация на этом направлении полностью соответствовала национальным интересам России на ближайшую, среднесрочную и на более отдалённую перспективу», — сказал Путин.

Ранее заседание Совбеза РФ под руководством Владимира Путина анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.