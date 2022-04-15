Санкт-Петербург, 15 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Ленинградская область получит из федерального бюджета 120 млн рублей на гранты для областных предприятий, чтобы те смогли компенсировать на 90% свои затраты на уплату процентов по кредитным договорам, сообщили 15 апреля в пресс-службе областной администрации.

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Напомним, ранее регион получил из федерального бюджета средства для выдачи предприятиям льготных займов по программам Фонда развития промышленности (ФРП) – общая сумма из федерального и областного бюджетов составила 57,5 млн рублей.

«В сегодняшних экономических условиях важно снизить финансовую нагрузку на предприятия и в этом помогут гранты на компенсацию процентов по кредитам. Для тех предприятий, кто планирует развитие – также через региональный фонд развития промышленности – будут выделяться льготные займы на оборудование и комплектующие», — заметил губернатор региона Александр Дрозденко.