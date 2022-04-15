Москва, 15 апреля 2022, 13:28 — REGNUM В Кремле не сомневаются, что все задачи специальной операции на Украине будут выполнены, заявил 15 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, там, где нацбатальоны не берут мирное население в заложники, не расстреливают социальные объекты, дома, там налаживается мирная жизнь.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.