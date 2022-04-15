Москва, , 13:28 — REGNUM В Кремле не сомневаются, что все задачи специальной операции на Украине будут выполнены, заявил 15 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Главное – это освобождать все-таки от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», — сказал Песков, отвевая на соответствующий вопрос.

По его словам, там, где нацбатальоны не берут мирное население в заложники, не расстреливают социальные объекты, дома, там налаживается мирная жизнь.

«А в тех местах, где националистические батальоны занимаются тем, что я уже сказал, там происходит ожесточенная борьба и там они все подлежат уничтожению», — заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.