Москва, 15 апреля, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин не планирует в ближайшие дни посещать Севастополь или другие регионы. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 15 апреля журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представителя Кремля спросили, не намерен ли президент прибыть в Севастополь из-за происшествия с крейсером «Москва». Как сообщало ИА REGNUM, флагман российского Черноморского флота, гвардейский ракетный крейсер «Москва» затонул после детонации боеприпасов и пожара на борту.

«В ближайшие дни каких-то региональных поездок у президента не запланировано», — ответил Песков.

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