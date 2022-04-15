Москва, 15 апреля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Запросов о помощи от властей Белгородской и Брянской областей на восстановление объектов после атак со стороны украинских боевиков пока не получал федеральный центр. Об этом 15 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Насколько мне известно, обращений от регионов на этот счет не было. Там, действительно, есть повреждения, но это не какие-то значительные повреждения», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что в связи с этим для принятия всех необходимых мер, скорее всего, будет достаточно сил и средств указанных регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что точные сроки расширения диапазона торговли за рубли пока давать неправильно.