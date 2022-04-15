Тюмень, 15 апреля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Тюмени бизнесмен обвиняется в нарушении правил безопасности при строительных работах, в результате которых погиб рабочий. Об этом сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области На месте происшествия

По версии следствия, 14 апреля 2022 года 31-летний предприниматель не обеспечил контроль за соблюдением требований правил безопасности, в результате чего при демонтаже стен шахты грузового лифта в здании на улице Первомайской в городе Тюмени произошло обрушение стены на рабочего, который погиб на месте.

Бизнесмен обвиняется по ч. 2 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Обвиняемый вину признал полностью. На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.