Астрахань, 15 апреля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 11 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

15 апреля выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом – на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 115 тыс. 536 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 111 тыс. 624 человека выписаны после курса лечения, в том числе 48 – за последние сутки.

За весь период скончались 2977 человек. Подтвержден один новый летальный случай.