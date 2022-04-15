Джакарта, 15 апреля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что количество случаев заражения штаммом «Омикрон» в стране превысило 10 055 случаев, сообщает CNN Indonesia.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

Число случаев заболевания штаммом «Омикрон» в Индонезии увеличилось с начала апреля на 382 случая.

По данным министерства, штамм «Омикрон» распространился в 32 провинциях Индонезии, кроме Малуку и Западное Папуа.

В Индонезии также выявлено 8671 случай заражения штаммом «Дельта».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол Украины в Джакарте рассказал, какую помощь страна ждет от Индонезии.