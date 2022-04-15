15 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что президент Польши Анджей Дуда подписал указ, который вводит эмбарго на поставки угля и каменного кокса из России и Белоруссии.

Мирослава Романенко, , 14:32 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда подписал указ, в соответствии с которым вводится эмбарго на поставки угля и каменного кокса из России и Белоруссии.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Также согласно подписанному указу предусматриваются меры в отношении лиц, поддерживающих специальную операцию России на Украине — польские власти могут заморозить их активы. Данные действия могут быть предприняты как в отношении физических, так и юридических лиц.

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Указ польского президента обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine| Украина».

«Если уголь — дело понятное, то с заморозкой активов все интересно. Фактически уничтожается любая свобода слова, совести или просто мнения. Теперь за свою… позицию вы поплатитесь имуществом… Это на самом деле очень страшный прецедент, западной демократии теперь не существует официально!» — комментирует новость автор телеграм-канала «Open Ukraine| Украина».

«Грабеж по идеологическим соображениям», — написала Ирина.

«Они изолируют сами себя. Я бы ещё на их страну эмбарго на все наложила. Пусть перекупают втридорога», — добавила Yuliya P.

«Западная демократия? Смешно. Западное воровство гораздо ближе к истине», — отметил Aleksei F.

Вагоны с углем

«Всю дорогу стреляли себе по ногам, но теперь ноги, кажется, кончились», — пишет Tatiana A.

«Отнимать имущество за мнение, отличное от власти… А что только имущество? Сразу отправляйте за колючку…» — с сарказмом добавил Андрей.

«В России тоже надо вводить законы по замораживанию или аресту активов национал-предателей и интеллигенции, раболепствующей перед западными хозяевами. При этом никого сажать не надо. Как показывает пример Запада, это очень эффективный инструмент», — считает Yura.

«Института частной собственности не существует в нынешних реалиях. А ведь это священная корова капитализма. Коровенку-то зарезали. Что дальше? Феодализм?» — отреагировал John Smith.

«Именно к этому все и шло. Всех заткнуть, кто открыто выступает. Они уйдут в подполье. Так же, как и на Украине было. Фашисты», — отметила Ирина.

«Так поляки сами добывают [уголь] на своей территории», — напомнил «А. А.».

«Дуда под шумок хочет свой уголь Европе продавать. Еврокомиссия же наоборот заставляла Польшу закрыть уголь. Чем не реванш для Дуды», — предположил Yura.

«Уголь у них свой есть. Для себя точно хватит. Можно и эмбарго», — также добавила Елена.

«Выслуживаются», — написала Ulyana K.

«Интересно, их граждане понимают, какое одолжение РФ им делает, когда не истерит, как их руководство и не рубит концы…» — поинтересовался Evgn.

«Демократия, она для кого надо демократия, а если не нравится, — ее принесут на крыльях бомбардировщика бравые ребята из НАТО», — с сарказмом отреагировал S B.

«Я давно уже говорю о том, что западная «демократия» — тиран и диктатор почище обычных тиранов и диктаторов», — пишет Veronica.

«Перестали прикидываться», — написала Елена М.

«Тот же почерк, что на Украине. А почерк-то США», — отреагировал Umbrella corporation.

«Давайте эмбарго на газ. А то [ввели] на уголь, который у самих есть», — смеется Роб Н.

«Там народ и так очень недоволен его политикой. Мягко говоря», — отметил «М».

Анджей Дуда и американский солдат President.pl

«Ну и где тут настоящая Северная Корея?» — смеется Mariya D.

«Это очень хорошо. Теперь все, кто так или иначе хотел или уже вложился в экономику Польши под прицелом. Попробуй брякни что-нибудь и твои счета будут заморожены. Не думаю, что в такой ситуации кто в здравом уме захочет инвестировать в экономику Польши», — подчеркнул Фарид.

«Есть вероятность, что теперь польские предприниматели начнут убегать из Польши», — в свою очередь предположил Qwelli.

«Маски сорваны, господа!» — пишет Олеся.

«И эти собаки еще говорят что-то про свободу слова в России. Ну-ну», — написала Anastasiya Z.

«Подписывают себе приговор собственноручно», — подытожила Марина.