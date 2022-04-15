Уфа, 15 апреля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Дождь со снегом ожидается в Башкирии. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба республиканского МЧС по региону.

Марина Каширская ИА REGNUM Угличские дожди

Сообщается, что ночью 15 апреля в регионе ожидается дождь, местами со снегом. Порывы ветра в Башкирии могут достигать до 18 метров в секунду. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до 0°С.

Днем в Башкирии также ожидается небольшой дождь. Столбик термометра может подняться до +11°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ветер повредил кровлю в частном доме.