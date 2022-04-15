Черкесск, 15 апреля 2022, 13:22 — REGNUM В школах Карачаево-Черкесии будет внедряться предложение Министерства просвещения РФ о начале учебной недели в образовательных организациях с подъема флага России и исполнении гимна. Уже следующая учебная неделя ознаменуется стартом новой традиции. Первой начнет реализовывать инициативу главы Минпроса Сергея Кравцова школа № 18 в столице республики. Об этом рассказал 14 апреля глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
Темрезов выразил уверенность, что «эта инициатива укрепит у школьников любовь к своей Родине, уважение к памяти защитников Отечества».