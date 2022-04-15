Черкесск, 15 апреля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В школах Карачаево-Черкесии будет внедряться предложение Министерства просвещения РФ о начале учебной недели в образовательных организациях с подъема флага России и исполнении гимна. Уже следующая учебная неделя ознаменуется стартом новой традиции. Первой начнет реализовывать инициативу главы Минпроса Сергея Кравцова школа № 18 в столице республики. Об этом рассказал 14 апреля глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

«Дорогие друзья, уже с понедельника в школах Карачаево-Черкесии внедрят традицию начинать учебную неделю с гимна и поднятия флага России. Мы без сомнений поддержим эту патриотическую инициативу Министра просвещения России Сергея Кравцова. Начнем с городской гимназии №18 в Черкесске, а далее эту практику планируем внедрить во всех школах республики», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Темрезов выразил уверенность, что «эта инициатива укрепит у школьников любовь к своей Родине, уважение к памяти защитников Отечества».