Омск, 15 апреля 2022, 13:22 — REGNUM В Омске 16 апреля пройдёт общегородской субботник, сообщили ИА REGNUM в мэрии.
Жителей призывают навести порядок в своих дворах и на приусадебных участках. Предприятия могут убрать прилегающие территории. Городские дорожные службы будут работать на общественных территориях.
В мэрии напомнили о том, что в Омске до 8 мая продлится весенний месячник санитарной очистки и благоустройства. Ожидается, что субботник, который пройдёт 16 апреля, станет масштабным.
Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге стартовала общегородская акция «Добрый субботник».
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