Омск, 15 апреля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Омске 16 апреля пройдёт общегородской субботник, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Субботник

Жителей призывают навести порядок в своих дворах и на приусадебных участках. Предприятия могут убрать прилегающие территории. Городские дорожные службы будут работать на общественных территориях.

В мэрии напомнили о том, что в Омске до 8 мая продлится весенний месячник санитарной очистки и благоустройства. Ожидается, что субботник, который пройдёт 16 апреля, станет масштабным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге стартовала общегородская акция «Добрый субботник».

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