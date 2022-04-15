Александр Белов, 15 апреля 2022, 14:33 — REGNUM Президенту США Джо Байдену следует проявить сдержанность по части своей риторики в отношении России, об этом заявил Дэниел Ларисон в статье, вышедшей 15 апреля в Responsible Statecraft.
Ранее Байден заявил о том, что происходящее на Украине в отношении местного населения является «геноцидом» со стороны российской армии и российского руководства. С ним согласился и бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
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Разрыв между тем, что говорит президент, и тем, что делает его администрация, побуждает сторонников жесткой линии ловить Байдена в ловушку его собственных слов и закрывать дипломатические возможности, которые должны оставаться доступными.
По словам эксперта, последовавшая неразбериха омрачила оставшуюся часть срока его правления. Это произошло снова, когда он провел «красную черту», назвав неприемлемым применение химического оружия в Сирии, однако не стал принимать никаких военных мер после того, как отравляющие вещества «были применены». Обаме удалось выбраться из ловушки, которую он поставил для себя своими «красными линиями», но он сделал это ценой многолетних нападок, согласно которым он якобы подорвал доверие к США.
В конечном счете между Украиной и Россией должно быть достигнуто урегулирование на основе переговоров, и ослабление санкций США и их союзников должно быть частью этого урегулирования.
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Даже в лучшие времена убедить Вашингтон в необходимости ослабления санкций против России было бы непросто, Байден же еще больше усложняет задачу. Президент не является экспертом или аналитиком, и когда он делает публичные заявления по важным вопросам политики, для общественности и других правительств естественно предположить, что эти заявления отражают политику официального Вашингтона.
Нельзя вечно отбрасывать «оплошности» и «личные мнения» Байдена как нечто, не имеющее отношения к официальной позиции США: вскоре подобными оправданиями никого больше будет не убедить. Обвинение кого-либо в совершении геноцида — дело серьезное, и если выдвигать его поспешно и по каждому удобному случаю, само это понятие может обесцениться.
Президент не должен страдать привычкой делать провокационные заявления в будущем, и он не должен делать заявления, выходящие за рамки того, что администрация готова поддержать. Байден заслуживает похвалы за то, что исключил прямое участие США в нынешнем конфликте на Украине, и он отказался сдвинуться с места с этой позиции, несмотря на постоянную агитацию о том, что США должны делать больше. Теперь ему необходимо проявлять такую же сдержанность в своих публичных высказываниях.
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