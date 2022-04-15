Ереван, , 13:20 — REGNUM В Армении депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Андраник Теванян заявил, премьер-министр страны Никол Пашинян готов работать против России ради сохранения своей власти.

Никол Пашинян primeminister.am

По его словам, недавние заявления Пашиняна в парламенте означали, что он торгуется с Турцией.

«Армяно-турецкий процесс на самом деле является армяно-турецко-азербайджанским. Его заявления означали, что в результате этого процесса Арцах должен быть оставлен Азербайджану, он получит за это гарантии сохранения власти, и если цена этого – работа против России, то он готов к этому», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Пашинян открывает пространство для турецко-азербайджанского тандема путем включения Нагорного Карабаха в состав Азербайджана, о»бессмысливания присутствия там российских миротворцев, и, в дальнейшем, вывода из Армении гюмрийской военной базы России».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Никол Пашинян во время заседания парламента страны заявил, что власти Армении намереваются в скорейшем времени подписать мирный договор с Азербайджаном.

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