Москва, 15 апреля, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину доверяет большинство жителей России (81,6%). Это следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованных 15 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Уточняется, что исследование было проведено среди 1600 совершеннолетних граждан РФ из не менее чем 80 регионов страны путем телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной случайной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.

«Показатель одобрения деятельности президента (РФ) с 4 по 10 апреля 2022 года составил 79,6% (+0,7 процентных пункта за неделю). Уровень положительной оценки работы правительства России и премьер-министра за последнюю неделю составили 55,1% (+2,7 п. п. за неделю) и 55,0% (+1,7 п. п. за неделю) соответственно», — говорится в результатах опроса.

Также указывается, что на прямой вопрос о доверии к российскому лидеру дали положительный ответ 81,6% респондентов (+0,0 п. п. за неделю), председатель правительства РФ Михаилу Мишустину – 64,7% (+0,2 п. п. за неделю), лидеру партии «Справедливая Россия – Патриоты — За правду» Сергею Миронову – 29,7% опрошенных (-1,5 п. п. за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 29,1% (-0,4 п. п. за неделю) и лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 7,7% (+0,2 п. п. за неделю).

Кроме того, отмечается, что партию «Единая Россия» поддержали 42,5% опрошенных (+0,3 п. п. за неделю), КПРФ – 11,1% (-0,1 п. п. за неделю), ЛДПР – 8,8% (+1,1 п. п. за неделю), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,6% (+0,2 п. п. за неделю) и «Новые люди» — 4,8% (+0,4 п. п. за неделю).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) стало известно, что в том, что пандемия коронавируса в России практически закончилась, уверены 35% жителей России.