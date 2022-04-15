Аксайский район, Ростовская область, 15 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Ростовской области практически завершено строительство коммуникаций на территории посёлка Золотой Колос, где многодетным семьям выделены земельные участки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Семья

Работы по инженерно-транспортному обеспечению в Аксайском районе ведутся третий год. В 2020 году было проложено 10,3 км линий электропередачи, 5,2 км подземных кабельных линий и 10 км сетей водоснабжения. В рамках реализации второго этапа предполагается провести сети газоснабжения, водоотведения, построить дороги, протянуть сети связи и наружного освещения.

«Общая строительная готовность объекта – 90%. Ведутся работы по устройству сетей связи и газоснабжения, тротуаров, парковочных карманов. Также ведётся опрессовка трубопроводов низкого давления, установка опознавательных знаков и бортовых камней у опор освещения, монтаж светильников сети электроосвещения», — пояснил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрий Сильвестров.

Стоимость работ составляет 494,6 млн рублей. Всё должно быть готово к декабрю 2022 года.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в 2019 году было выделено 2,2 млрд рублей на оснащение земельных участков для многодетных семей коммуникациями. Кроме того, многодетным семьям вместо земельных участков выдают сертификаты. Их можно потратить на покупку жилья или его строительство.