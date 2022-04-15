Москва, , 13:19 — REGNUM Существуют планы по проведению футбольного матча с участием студентов из Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик. Об этом 15 апреля рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко Официальное интернет-представительство президента России

«По поводу ЛНР и ДНР, более 400 ребят тренируются в различных субъектах. Знаю, что планируется студенческий футбольный матч Крыма, ЛНР и ДНР», — сказал Чернышенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов заявил, что спортсмены из ДНР и ЛНР смогут участвовать в соревнованиях на территории России.

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